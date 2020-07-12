Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak başsağlığı diledi.
12.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Soylu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Dinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA