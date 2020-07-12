Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya taziye telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Soylu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Dinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA