Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş