Kılıçdaroğlu'ndan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sadece bizim değil aslında.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sadece bizim değil aslında. Bütün demokrat dünyanın Azerbaycan'a destek vermesi lazım" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, bugün Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu anımsattı. Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nden bütün Azerbaycanlıları selamlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. İşgal edilen toprakları için mücadele eden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimi, saygıyla sevgiyle selamlıyorum. O yiğit insanlar kendi ülkelerinin, insanlarının haklarını koruyorlar. Sadece bizim değil aslında. Bütün demokrat dünyanın Azerbaycan'a destek vermesi lazım. Kaldı ki Sayın Aliyev çok güzel bir tanımlama yaptı; 'Biz Ermeni halkına düşman değiliz, Ermeni yönetiminden şikayetçiyiz' Dost olarak iki halk yan yana gelebilir ama Ermeni yönetiminin Azerbaycan topraklarını işgal etmesi asla kabul edilmez. Biz onların her zaman yanındayız. Bağımsızlık gününüz tekrar kutlu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU