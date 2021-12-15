Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası'ndaki görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu "Bu yılın başında asgari ücret belirlenirken dolar kuru olarak asgari ücretin karşılığı 384 dolardı. Şimdi 14 lira dolar ki, 14'ü de aştı galiba bildiğim kadarıyla. 14 olarak hesap edilirse dolar kuru bugün itibariyle 5 bin 376 lira net işçiye para verilmesi lazım. Merkez bankası kendisine ait olmayan dolarları satarak 'acaba doları frenleyebilir miyim?' diyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay olmadı. O nedenle biz, toplum daha büyük sorunlarla karşılaşmasın diye bir an önce seçimin olmasını istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmek üzere İstanbul Sanayi Odası'na geldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

"SANAYİCİ KENDİ ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİNİN DAHA İYİ BİR HAYAT YAŞAMASINI İSTER"

"ASGARİ ÜCRETİN 5 BİN 376 LİRA NET İŞÇİYE VERİLMELİ"

"TOPLUM BÜYÜK SORUNLARLA KARŞILAŞMASIN DİYE ERKEN SEÇİM DİYORUZ"