Kılıçdaroğlu'ndan Arslan için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da hayatını kaybeden Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti.

Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileyen Kılıçdaroğlu, "Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA