Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğu sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan sel felaketi sonucu kaybolan vatandaşlarımızın da bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyorum."
Kaynak: AA
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