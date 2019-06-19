Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğu sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan sel felaketi sonucu kaybolan vatandaşlarımızın da bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyorum."

Kaynak: AA