Kılıçdaroğlu'ndan, annesi vefat eden Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'a taziye telefonu - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan, annesi vefat eden Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'a taziye telefonu

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Kılıçdaroğlu'ndan, annesi vefat eden Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ayşe Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla Servet Yılmaz'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Ayşe Yılmaz'a Allah'tan rahmet, Yılmaz ailesine de başsağlığı diledi.

AA / Barış Gündoğan - Politika

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