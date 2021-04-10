Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül'ü telefonla aradı.

Vefat eden Saliha Gül'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan