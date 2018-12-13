Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'daki Tren Kazasına İlişkin Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki tren kazasına ilişkin Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki tren kazasına ilişkin Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.