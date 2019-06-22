Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama

Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Twitter hesabından kutlama mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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