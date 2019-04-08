Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK verilerine göre 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkması ve güncel temel sorunlara eğilmesi gerektiğini söyledi.

"YSK seçim sürecini bozan bir sürece girmiştir"

Kılıçdaroğlu, seçimin üstünden 8 gün geçtiğini ve hala özellikle İstanbul odaklı tartışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yargının denetiminde ve gözetiminde gerçekleşmesi, demokrasinin varlığı ve kalıcılığı açısından çok önemlidir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu konudaki düşüncelerini hayata geçirecek. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. Hukuk güvenliğini sağlamak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Seçimleri düzenleyen yasaların 12. maddesine göre gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar incelenmez diyor. İtiraz ettiğimin konuda bir şey varsa delilini koyarsın ve gereğini yaparsın. Biz buna itiraz etmiyoruz zaten. Dün akşam dediler ki; '38 ilçede yeniden sayım yapacağız.' Hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı önemlidir. Özellikle YSK'da görev yapan yargıçlara seslenmek istiyorum; sizin bağımsızlığınız ve tarafsızlığınız çok önemlidir."

"Bu olay bir demokrasi olayıdır"

1 Nisan'dan bugüne kadar YSK'nın kendi sitesinde Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş göründüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu olayın artık bir demokrasi olayı olduğuna dikkat çekerek, YSK'da görev yapan yargıçların vicdanlı bir şekilde karar vermeleri gerektiğini belirtti. Yeniden sayımın istendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi ne karar alacaklar? 38 ile başvuruyorlar. Hangi gerekçeyle? Eğer ıslak imzalı tutanaklar seçimin tapusu ise bizim de tek güvendiğimiz bu. O zaman bu ıslak imzalı tutanakları neden tuttular? Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve oturup karar vereceksiniz. Niçin yeniden sayım? Bir makul gerekçe lazım. Bu olay bir demokrasi olayıdır. ya demokrasiden yana karar alınacaktır ya da demokrasi yargıçlar eliyle katledilecektir" şeklinde konuştu.

"YSK verilerine göre 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır"

İstanbul'da sandıkların yüzde 92.30'unun açıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Saat 08.54 itibariyle YSK verilerine göre, 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş vaziyette. Ekonomide bu kadar büyük kurulmaların yaşandığı dönemde Türkiye'nin bu seçim atmosferinden çıkarılmasını istiyoruz. Bunu yapacak olan da YSK'dır" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ise Türk milletinin milli iradeye saygısızlığı affetmeyeceğinin altını çizerek, "Sandıkla cezasını vererek affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır; Bu millet kendi iradesiyle alan edeni, kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar" diye konuştu.

"İmamoğlu'nun 15 bin küsur gibi oyunu kimsenin beğenmeme hakkı yoktur"

YSK hakimlerine seslenen Akşener, "Torunlarınızın ve çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. Siz seçim güvenliğini kontrol eden, ihlalleri ortadan kaldırmak için tedbir alan bir yüksek hukuk kurumusunuz. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım. İmamoğlu'nun 15 bin küsur gibi oyunu kimsenin beğenmeme hakkı yoktur. Bu memleket hepimizinse, Erdoğan Cumhurbaşkanıysa biz de düşman kuvvetler değiliz. Bu gazi millet, darbe gecesi köprüden, sokaktan bu devleti toparladı getirdi. Bunları bir hatırlatma olarak paylaşmak istiyorum. Umarım duyarlar" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA