Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "YSK verilerine göre 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK verilerine göre 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihinin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kaydederek, Ekonomide, dış politikada, içeride. Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkması ve güncel temel sorunlara eğilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"YSK seçim sürecini bozan bir sürece girmiştir"

Kılıçdaroğlu, seçimin üstünden 8 gün geçtiğini ve hala özellikle İstanbul odaklı tartışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yargının denetiminde ve gözetiminde gerçekleşmesi, demokrasinin varlığı ve kalıcılığı açısından çok önemlidir. Yüksek Seçim Kurulu bu konudaki düşüncelerini hayata geçirmeli. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. Hukuk güvenliğini sağalmak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Seçimleri düzenleyen yasaların 12. maddesine göre gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar incelenmez diyor. İtiraz ettiğimin konuda bir şey varsa delilini koyarsın ve gereğini yaparsın. Biz buna itiraz etmiyoruz zaten.

"Bu olay bir demokrasi olayıdır"

1 Nisan'dan bugüne kadar YSK'nın kendi sitesinde Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş göründüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu olayın artık bir demokrasi olayı olduğuna dikkat çekerek, YSK'da görev yapan yargıçların vicdanlı bir şekilde karar vermeleri gerektiğini belirtti. Yeniden sayımın istendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu "Şimdi ne karar alacaklar? 38 ile başvuruyorlar. Hangi gerekçeyle? Eğer ıslak imzalı tutanaklar seçimin tapusu ise bizim de tek güvendiğimiz bu. O zaman bu ıslak imzalı tutanakları neden tuttular? Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve oturup karar vereceksiniz. Niçin yeniden sayım? Bir makul gerekçe lazım. Bu olay bir demokrasi olayıdır. ya demokrasiden yana karar alınacaktır ya da demokrasi yargıçlar eliyle katledilecektir" şeklinde konuştu.

"YSK verilerine göre 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır"

İstanbul'da sandıkların yüzde 92.30'unun açıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Saat 08: 54 itibariyle YSK verilerine göre, 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş vaziyette. Ekonomide bu kadar büyük kurulmaların yaşandığı dönemde Türkiye'nin bu seçim atmosferinden çıkarılmasını istiyoruz. Bunu yapacak olan da YSK'dır" değerlendirmelerinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ise, Türk milletinin milli iradeye saygısızlığı affetmeyeceğinin altını çizerek, "Sandıkla cezasını vererek affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır; "Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur". Erdoğan, bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle, milli iradeye ihanet etmektedir. Bu gidilen yol yol değil. Bu millet kendi iradesiyle alan edeni, kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar" diye konuştu.

"İmamoğlunun 15 bin küsür gibi oyunu kimsenin beğenmeme hakkı yoktur"

YSK hakimlerine seslenen Akşener, "Torunlarınızın ve çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. Siz seçim güvenliğini kontrol eden, ihlalleri ortadan kaldırmak için tedbir alan bir yüksek hukuk kurumusunuz. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım. İmamoğlunun 15 bin küsür gibi oyunu kimsenin beğenmeme hakkı yoktur. Bu memleket hepimizinse, Erdoğan Cumhurbaşkanıysa bizde düşman kuvvetler değiliz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA