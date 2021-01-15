Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
15.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı nedeniyle Davutoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı kınayarak, Davutoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir