Kılıçdaroğlu'ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kılıçdaroğlu'ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle TBMM'de grup toplantısı sonrasında makam odasında 36 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün Kadınlar Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle TBMM'de grup toplantısı sonrasında makam odasında 36 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün Kadınlar Günü'nü kutladı.

Özel Kalem Müdürü Kütükçü, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Maliye Bakanlığı'ndaki göreviyle başlayan süreçte sırasıyla Bağkur Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü sonrasında CHP liderinin İstanbul Milletvekilliği sırasında danışmanı, CHP Grup Başkanvekilliği sırasında danışmanı, son olarak da 2010 yılından bu yana CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapıyor. Kütükçü iki üniversite ve iki yüksek lisans sahibi. - BALIKESİR

Kılıçdaroğlu'ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Emekçi, Mart, Politika, Haberler

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