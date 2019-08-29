Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu kutlama

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'tan yayımladığı video ile kutladı.

29.08.2019 22:12
Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos'a videolu kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'tan yayımladığı video ile kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan "26 Ağustos Gecesi Saatler" bölümünü seslendirdi.

Kurtuluş Savaşı'na dair görüntülerin yer aldığı videonun sonunda, 30 Ağustos'a özel hazırlanan logoyla Zafer Bayramı kutlanıyor.

Kaynak: AA
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