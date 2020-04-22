Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı
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Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan, Politika, Haber

Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır" dedi.

22.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:53
Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'demokrasi' düşünün 100 yıl önce hakimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan TBMM ile gerçeğe dönüştüğüne vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal, 'Ben her kerameti Meclis'ten bekleyenlerdenim' der. Meclis'in sahip olduğu keramet ise şüphesiz 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesidir. Bu nedenledir ki Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'in liderliğinde ve dünyaya örnek olan bir dayanışmayla kazanan milletimizin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığının merkezi TBMM'dir. Yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşının eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Atatürk, bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan etmiştir" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM, YÜREKLERİMİZDE KUTLANACAKTIR'Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün bu tercihinin ülkenin gelecek nesillere emanetinin de bir nişanesi olduğunu belirterek "Unutulmamalıdır ki, milletin vekaletini taşıyan TBMM'nin asli görevi, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bugün yetkileri törpülenen, işlevsiz hale getirilmek istenen TBMM, yurdumuza vurulmak istenen prangayı 100 yıl önce kırdığı gibi kıracak, 29 Ekim 2023'de kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeniden demokrasinin timsali olacaktır. Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin 100'üncü yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır. İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak; Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır" dedi. 'BU GÜZEL ÜLKENİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEKSİNİZ'Kılıçdaroğlu, çocuklara da seslenerek, "Sevgili çocuklar; sizler, bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Bu nedenle 100 yıl önce neler yaşandığını, Ulu Önder Atatürk'ün neden ilk iş olarak TBMM'yi açtığını iyi öğrenmelisiniz. Güzel Cumhuriyetimizin temel ilkesi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesidir. Bu aynı zamanda sizlere 'bağımsızlık' ve 'adalet' üzerine inşa edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesi ve onun da ilerisine taşıyacak olan sizlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

 


Kaynak: DHA

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