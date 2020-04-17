Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan, Twitter, Politika

Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter'daki hesabından videolu mesaj paylaştı.

17.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46
Kılıçdaroğlu'ndan '23 Nisan' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter'daki hesabından videolu mesaj paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, videoda çocuklara seslenerek, "Sevgili çocuklar; coşkuyla kutlamayı beklediğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Tarihi bir döneme tanıklık ettiğiniz bugünlerde dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladık. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte tanıklık ettiğiniz bugünlerde ulusal egemenliğin 100'üncü yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz. Sizler de tüm dünya çocuklarıyla birlikte duygularınızı video- yazı ya da resimlerle paylaşın. Gelecek güzel günlere mesajınızı bırakın. Dünyayı barışla iyileştirelim. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisan'larda buluşmak dileğiyle. Sizleri çok seviyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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