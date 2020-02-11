Kılıçdaroğlu'ndan 20 soru, 20 cevap

11.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, 20 soru sorup, cevaplarını vererek FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit düşen askerlere rahmet dileyerek, Türkiye'nin Orta Doğu'da egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmaması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını daha önce duyurduğunu hatırlatarak, buna ilişkin 20 soru sorarak, cevaplarını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu "Bir terör örgütü devletin kılcal damarlarına nasıl sızar? FETÖ terör örgütünü devletin tüm kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi? Bir çiftçiyi düşünün, devlete FETÖ'nün müsteşarını tayin edebilir mi? Hayır. Bir STK düşünün, bir üniversiteye FETÖ'cü bir dekan, rektör atayabilir mi? Hayır. Peki devletin içine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirme yetkisini parlamentoda olan partiler verebilir mi? Hayır" diye konuştu.

MGK KARARINI HATIRLATTIKemal Kılıçdaroğlu, devletin istihbarat örgütlerinin terör örgütlerini izlediğini hatırlatarak şunları söyledi: "FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu? Cevabı çok açık; evet izleniyordu. Eskiden de izleniyordu. 3 Nisan 1991 MİT raporu. Fetullah Gülen hareketinin CIA ilişkileri raporlanmıştı. Bu ülkenin namuslu bürokratları saptamış ve rapor haline dönüştürmüşler. FETÖ'yü düzenli izlemişler. FETÖ ile ilgili sadece MİT mi istihbarat topluyordu? Emniyet istihbarat, jandarma istihbarat FETÖ ile ilgili istihbaratı düzenli topluyordu. 25 Ağustos 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) 'FETÖ ile mücadele edilmeli, gerekli önlemler anılmalı' diye bir karar aldılar. Kararda, Fetullah Gülen'in yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konuda tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiş. MGK kararına karşı dönemin hükümeti ne yaptı? Gerekli önlemi aldı mı? Hayır."İDDİANAMEYİ OKUDU

Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameden bir bölümü okuyarak, "İddianamede diyor ki, 'Örgüt yani FETÖ, TSK komuta kademesinin tamamını ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirerek henüz şura sırası gelmeyen mensuplarını terfi havuzuna dahil ettirmiştir. Generallikte bekleme süresi 4 yıldan 3 yıla indirilerek yandaşı olmayan generalleri daha kısa sürede TSK dışına çıkarmaya çalışmıştır. Son olarak kendisine müzahir elemanların az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllardaki mezun olmuş subayları TSK'dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri yaptırabilmiştir'. Bunları ben demiyorum. Devletin savcısı diyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA