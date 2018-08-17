Kılıçdaroğlu'ndan '17 Ağustos' Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden 17 Ağustos depremine ilişkin, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen 19 yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunu görmek son derece düşündürücü. Acısını ilk gün gibi yaşadığımız depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum" dedi.