Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
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Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:18
Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

CHP Genel Başkanı , 'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasinin önceliği, gücünü halktan alan bağımsız ve özgür medya ortamının sağlanmasıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyor, uğruna hayatını hiçe sayıp hapis yatmayı dahi göze alan bağımsız gazetecileri yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA
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