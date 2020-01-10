Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasinin önceliği, gücünü halktan alan bağımsız ve özgür medya ortamının sağlanmasıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyor, uğruna hayatını hiçe sayıp hapis yatmayı dahi göze alan bağımsız gazetecileri yürekten kutluyorum."