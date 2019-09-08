Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. isimli şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı

08.09.2019 19:30
Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunan şahıs serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kuşadası Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu'nun akşam ezanı okunmasından dolayı konuşmasına ara verdiği sırada Kılıçdaroğlu'na doğru 4 yumurta fırlatan İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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