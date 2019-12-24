Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıda 36 sanık için hapis talebi

24.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, 36 sanık için 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası istendi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şüpheli Osman Sarıgün'le birlikte 36 şüpheli yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut, Cahit Yetişir ile CHP müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer aldı. İddianamede, Ayhan Bedava, Ayhan Onbaşı, Ayşe Ortapınar, Ayşe Resimci, Büşra Kırık, Cahit Köse, Cihan Karahisar, Elif Gölyeri, Engin Horat, Engin Üce, Eray Kuş, Fahrettin Abacı, Gurbet Sarıyer, Güngör Aşık, Halis Daştan, İrfan Topal, Koray Demirel, Mehmet Küçük, Metin Aslan, Mustafa Amir, Mustafa Baş, Mutlu Bedava, Niyazi Altuntaş, Oğuz Şimşek, Osman Sarıgün, Salih Ateşyürekli, Salih Azder, Salih Çataltepe, Sami Şekerci, Sevim Gölyeri, Vahit Delibaş, Yakup Karakoç, Yakup Karakoç (Yunus oğlu), Yunus Cansız, Yunus Karakoç ve Yusuf Bedava şüpheli olarak yer aldı.

SARIGÜN'ÜN 3 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün 'kamu görevlisini kasten yaralamak' ve 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Diğer şüphelilerin de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'suç işlemeye tahrik', 'alenen hakaret' ve 'siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek' suçlamalarından 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezaları talep edildi. 28 yıl 10 ay hapis cezası istenen sanıkların, 'Suç işlemeye alenen tahrik kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, siyasi partilerin varisi olduğu veya kullanımında olduğu eşyaya zarar verme, kişinin yerine getirdiği kam görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından hürriyetinden yoksun bırakılma' suçlamasıyla cezalandırılmaları istendi.KALABALIK 'YAKIN O EVİ' DİYE BAĞIRDIİddianamede, şehit cenazesinde sözlü protesto ile başlayan olaylar sırasında şüpheli Osman Sarıgün'ün Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve kalabalığın taş, sopa ve pet şişe attığı belirtilen iddianamede, kalabalıktan bazı kişilerin eve girmek istediği, olayların devamında evin önünde 'yakın o evi' sloganları atıldığı belirtildi.Kalabalıktan bazı kişilerin, evin önüne yaklaşmaya çalışan CHP'ye ait minibüse taş atarak zarar verdiği anlatılan iddianamede, Kaymakam ve Emniyet Genel Müdürünün de aralarında bulunduğu bazı kişilerce yatıştırıcı konuşmalar yapılmasına rağmen kalabalığın tamamen dağılmadığı, Milli Savunma Bakanı'nın kalabalığa konuşma yapması ve Milli Eğitim Bakanı ile eve girmesinin ardından takviye kuvvetlerin güvenliği sağlamasıyla Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin evden saat 15.10 sıralarında çıkarıldığı anlatıldı. İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılacağına ilişkin resmi bilgi vermediğine ilişkin tutanaklara da yer verildi.'GAYRİ İHTİYARİ YUMRUĞU SAVURDUM'İddianamede şüpheli Osman Sarıgün'ün de ifadesine yer verildi. Sarıgün, kalabalığın Kılıçdaroğlu'nu yuhalamaya başladığı sırada kendisinin cep telefonuyla görüntü çektiğini belirterek, "Daha önceki açıklamalarında PKK ve PYD terör örgütlerinin terör örgütü olmadıklarını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu'na yönelik hiddetli bir ruh halindeydim. Kargaşada Kılıçdaroğlu'nun korumalarından birinin omzuma vurması üzerine gayri ihtiyari yumruğumu savurdum. Olaylar sırasında Kılıçtaroğlu'nu görmedim ama yumruk ona denk geldi" dedi. Sarıgün, ifadesinde yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu da söyledi.

Kaynak: DHA