Kılıçdaroğlu'na Saldırıya Tepkiler

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum ve Tokat'ta, CHP il başkanlıkları, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, Atatürk Anıtı'nda yaptığı basın açıklamasında, saldırının demokrasiye, birlik beraberliğe ve iç huzuruna yapıldığını ifade etti.

Kundak, "Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine birlik, beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır." diye konuştu.

Bafra ilçesinde de CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, parti binasında yaptığı basın açıklamasında saldırıyı kınadı.

Perçin, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır." ifadesinde bulundu.

Çankırı

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Tekin, Karatekin Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının protesto olmadığını, organize bir eylem olduğunu söyledi.

Saldırının ülkenin iç huzuruna yapıldığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'İki büyük eserimden biri' dediği, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir, Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve İç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz."

Kastamonu

CHP Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, Kastamonu'da kınandı.

CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılan tek siyasi parti lideri olduğuna işaret etti.

Erbilgin, "Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır." dedi.

Saldırının arkasındaki gücün farkında olduklarını vurgulayan Erbilgin, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır." diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Özcan Büyükşen de saldırıyı kınayarak şunları dile getirdi:

"Aziz Türk milleti, Türkiye bugün bir kez daha milletimizin huzur ve güvenini hedef alan menfur bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Milletimizin ortak acısı ve değeri şehidimizin, Ankara Çubuk'taki cenazesinde, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan menfur saldırı, bir tesadüf değildir. Bu saldırı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında demokrasimize yapılmıştır."

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, CHP Milletvekili Hasan Baltacı, Saadet Partisi İl Başkanı Hamit Serdar Yılmaz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Sinop

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şehit cenazesinde saldırıya uğraması Sinop'ta protesto edildi.

CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Yapılan eylemin protesto olmadığını vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:

"Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır."

Çorum

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Tüfekçi, parti yöneticileri ve partililerle kent meydanında yaptığı basın açıklamasında, Ankara Çubuk'taki şehit cenazesine katılan tek siyasi parti liderinin Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

Saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı'ya ve ailesine karşı yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Tüfekçi, "Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir." dedi.

Tüfekçi, saldırının, ülkenin demokrasisine, birlik, beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapıldığını ifade ederek, "Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denen bir takım paçavralarda kimler CHP'yi ve partilileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kanallarında kimler Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'iki büyük eserimden biri' dediği CHP'ye kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır." diye konuştu.

Saldırının faillerinin yargı karşısında hesap vermesi gerektiğini söyleyen Tüfekçi, "Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Hainler müsterih olsun, bizler, aziz milletimiz soğukkanlılıkla, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz." dedi.

Tokat

CHP Tokat İl Başkanı Mustafa Duran, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Duran, "Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır." dedi.

Saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Duran, "Yapılan sıradan bir protesto değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir." diye konuştu.

Kaynak: AA