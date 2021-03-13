Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi (5)

Son dakika gelişmesine göre KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ SÜRDÜCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı çalıştayın ardından Karşıyaka ilçesinde 3 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm imar planını protesto eden vatandaşları ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı çalıştayın ardından Karşıyaka ilçesinde 3 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm imar planını protesto eden vatandaşları ziyaret etti. Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlar ellerinde, 'İnönü Mahallesi imar mağdurları olarak sizlerden yardım istiyoruz. Suçumuz oy vermek mi?' yazılı pankartlarla karşıladı. Belediyenin arsa sahiplerinden yüzde 45 oranında sosyal donatı payı istendiğini iddia eden mahalle sakinlerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Kimse merak etmesin. Burada yaratılan rantın sahibi sizsiniz. Bu rantın sahibi siz olduğunuza göre, başta Büyükşehir Belediye Başkanı dair olmak üzere o rantı size teslim edeceğiz" dedi.

'KREDİ ÇEKEREK YAPTIRDIĞIM EV YIKILIYOR'

Kılıçdaroğlu'na dert yakınan vatandaşlardan Mehmet Akın, "Benim evimi, plan- projeyle yıkıyorlar. Kredi çektim. Belgeler, yeni plan- projemi yaptırdım. Şimdi emir geldi. Yıkacaklarını söylediler. 2.5 katlı evim 1.5 sene önce yaptırdım" dedi. Birçok mahalle sakini, yerleşimdeki herkesin mağdur olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirdi.

'BELEDİYE İŞTEN ÇIKARDI, ÇOK MAĞDURUZ'

Programını Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne yaptığı ziyaretle sürdüren Kılıçdaroğlu'na, bir tepki de hastane kapısının girişinde geldi. Gaziemir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri'nde görev yaptığını söyleyen 3 çocuk annesi Selma Kavak, Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi. Kavak, "Belediyeden 17 kişi işten çıkarıldık. Hiçbir şekilde iş bulamıyoruz. Lütfen yardım edin. 3 çocuğum var" dedi. Kılıçdaroğlu ise, kendisinden yardım isteyen Kavak'a "Sonra" yanıtını verdi.

İzmir programını Medicana Hastanesi'nde tamamlayan Kılıçdaroğlu, bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında, üst katta yaşayan ve dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ