CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik edenler miting alanına yürümeye başladı.



Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşün son 3 km'si için Dragos'taki kamp alanında dinlenmeye çekildi. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden ve çoğunluğu İstanbul dışından gelen gruplar da aynı bölgede kurulan çadırlarda geceyi geçirdi. Sabah erken kalkan katılımcılar kahvaltılarını yaptıktan sonra Maltepe Miting Alanına doğru yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu'nun miting alanına tek başına yürüyeceğinin açıklanmasının ardından Dragos'taki kamp alanında güvenlik görevlileri ve gazeteciler dışında kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun saat 16: 00 sularında miting alanına tek başına yürümesi bekleniyor.



- İstanbul