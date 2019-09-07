07.09.2019 17:52

Kılıçdaroğlu'na deve sütü ikram ettiler

AYDIN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın İncirliova Belediyesi ziyaretinde ikram edilen deve sütünden içerek, "Daha önce hiç deve sütü içmemiştim, burada deve sütü içme imkanım oldu" diye konuştu.

Birtakım ziyaretler için Aydın'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'nin ardından İncirliova'da İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti. Belediye önünde deve ile karşılanan Kılıçdaroğlu, Başkan Kaya'nın makamında ikram edilen deve sütünden içti.

Belediye önünde toplanan kalabalığa ilk seslenen Başkan Kaya, "İncirliova'ya gelindiğinde akla önce incir gelir. Sonra deve gelir, deve güreşleri gelir. İlçemizin sembolü deveyle sizi karşıladık. Deveciden başkan olmaz dediler, Bu İncirliova'nın güzel insanları deveciyi başkan yaptı. Millet İttifakı olarak siz bizi aday gösterdiniz, bizde onların yaptığı gibi kimseyi ayrıştırmadan gönülleri birleştirdik, İncirliova halkı onların bu tavrına seçimde cevabını verdi ve deveciden başkan oldu" dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın güzel bir İncirliova oluşturmayı amaçladığını belirten Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen deve sütüyle ilgili olarak; "Sağolsun içmemiştim, deve sütü içme imkanım oldu burada. Başkan çalışıyor, üretiyor, üretmek istiyor. Söylediği bir cümle çok önemli. Yani seçildikten sonra 'Parti ayrımı yapmıyorum. Herkese eşit davranıyorum. Herkesi kucaklıyorum. Bende elimden geldiği kadar çözüm üretmeye çalışıyorum' Bir belediye başkanında da beklediğimiz bu zaten. Türkiye'yi bir bütün olarak aydınlığa taşıyacağız. Aytekin başkanın burada uyguladığı projeyi hep beraber Türkiye'de uygulayacağız. Zaten sizin topuklu efe olarak adlandırdığınız Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı felsefeden yola çıkarak görev yapıyor. Gerçekten onun yaptığı hizmetler çok değerli" diye konuştu.

İncirliova ziyaretinin ardından Germencik'e geçen Kılıçdaroğlu CHP'li Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i makamında ziyaret etti Başkan Öndeş, Kılıçdaroğlu'na, ilçe hakkında bilgi verdikten sonra Germencik İnciri hediye etti.

Germencik Belediyesi önündeki kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce belediye başkanımızı seçtiğinizden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız çok güzel projeler açıkladı. Göreceksiniz bulunduğunuz bölge çok daha güzel olacak. Tabi burada büyükşehir belediye başkanımızın da verdiği katkı çok değerli. İki belediye başkanı el ele verdiği zaman Germencik çok daha güzel olacak. Nasıl İstanbul'u çok daha güzel yaptıysak, inşallah CHP'lilerin yönettiği bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller ve bütün büyükşehirler çok daha güzel olacak" dedi.

Kaynak: İHA