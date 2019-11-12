Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 50 bin TL manevi tazminat cezası

12.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Temmuz 2018'deki grup toplantısında yaptığı konuşma ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştığı için açılan davada 50 bin liralık manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, partisinin 17 Temmuz 2018'deki grup toplantısında yaptığı konuşma ve Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşarak hakaret ettiği gerekçesiyle davacı oldu. Kılıçdaroğlu hakkında Ankara 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı. Avukat Eker, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını, söz konusu sözlerin ve karikatür içeriğinin müvekkilinin onur ve saygınlığını zedelediğini ve dolayısıyla manevi tazminat gerektirdiğini belirterek davanın tümden kabulünü talep etti.

REDDİ HAKİM TALEBİ KABUL EDİLMEDİKılıçdaroğlu'nun avukatı Cengiz ise daha önceki celselerde kurulan ara kararlardan dönülerek ileri sürdükleri delillerin toplanmasını talep etti. Mahkeme, Cengiz'in taleplerini kabul etmedi. Bunun üzerine Cengiz, "Bu aşamada mahkemenin tarafsızlığına olan inancımızı yitirdiğimiz için hakimin reddini talep ediyoruz. Ayrıca buna ilişkin tarafımıza süre verilmesini ya da ara karar kurularak mahkeme kanaatinin açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Cengiz'in talebini reddeden mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'na 50 bin TL manevi tazminat cezası verdi.

Kaynak: DHA