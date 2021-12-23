Kılıçdaroğlu'na 80 bin lira manevi tazminat cezası - Haberler
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Kılıçdaroğlu'na 80 bin lira manevi tazminat cezası

Kılıçdaroğlu'na 80 bin lira manevi tazminat cezası
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2021 tarihindeki TBMM grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2021 tarihindeki TBMM grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 26 Ocak 2021 tarihinde TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasında, kendisine yönelik sözleri nedeniyle avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla 250 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada avukat Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 'firavun' ve 'hortumcu' suçlamasında bulunduğu Erdoğan için ayrıca 'devlet hazinesini peşkeş çekmek', 'tefecilere hizmet etmek' suçlamalarında bulunduğunu, bu sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik olduğunu belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin hakaret etme, iftira ve kişilik haklarına saldırı amacı taşımadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.


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Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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