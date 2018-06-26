CHP'de Kritik MYK Toplantısı Başladı

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), seçim sonuçlarını değerlendirmek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 24 Haziran seçimlerinde partinin aldığı oyların değerlendirmesi yapılacak. Yaşanan oy kaybıyla ilgili parti kurmaylarından istenen çalışma masaya yatırılacak.

SAAT 14'TE AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu ise saat 14.00'te seçimler sonrası ilk kez açıklama yapacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin bugün ya da yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

"İSTİFA EDECEK" İDDİASI

CHP'nin MYK toplantısından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Kılıçdaroğlu'nun görevi Muharrem İnce'ye devredeceği" iddiasını ortaya attı.