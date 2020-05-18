Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)
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Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümet, kuvvetler ayrılığını sağlayacak, denge ve denetim mekanizmalarını kuracak adımların atılacağını taahhüt etmelidir.

Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)
18.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümet, kuvvetler ayrılığını sağlayacak, denge ve denetim mekanizmalarını kuracak adımların atılacağını taahhüt etmelidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hükümete, "Merkez Bankası başta olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını, bu kurumların araçlarına siyasi müdahale etmeyeceğini kamuoyuna açıkla" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, hükümetin, kamuda israf ve kayırmacılığı engellemek amacıyla Kamu İhale Yasası'nın değiştirileceğini, tüm kamu ihalelerinin saydam, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılacağının garantisini millete vermesi gerektiğini belirtti.

"Hükümet, kesinleşen bütçe harcamalarını gösteren Kesin Hesap Kanunu'nun sağlıklı bir zeminde tartışılmasını sağlamak için TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kurulacağını ve bu Komisyonun Başkanlığının da muhalefet partisine verileceğini kamuoyuna açıklamalıdır." diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın, gücün denetlendiği ortamda demokrasinin büyüyeceğini vurguladı.

Halktan toplanan vergilerin nerelere harcandığının hesabının verilmesinin demokrasinin olmazsa olmazları arasında yer aldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hükümet, vergi politikalarındaki çarpıklıkları gidermek ve adaletli bir vergi politikası uygulamak amacıyla Ulusal Vergi Konseyi kurulacağını ve bu Konseyin her yıl düzenleyeceği raporları Resmi Gazete'de yayınlayacağını taahhüt etmelidir." ifadesini kullandı.

-"Tek başına karar alınmayacağını taahhüt etmelidir"

İktidarın, sorunlara birlikte çözüm üretmek için Anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konseyi belli aralıklarla toplayacağını, ilgili tarafların görüşü alınmadan dar bir kadroyla ya da tek başına karar alınmayacağını kamuoyuna taahhüt etmesini de isteyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih bize göstermiştir ki, adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Adalet, devletin, yani mülkün temelidir. Bu bağlamda hükümet, kuvvetler ayrılığını sağlayacak, denge ve denetim mekanizmalarını kuracak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. İktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne derhal son verilmeli, adalete erişimin önündeki bütün engellerin kaldırılacağı açıklanmalıdır. Ayrıca orta vadede yargı bağımsızlığını sağlayacak kurumsal, anayasal değişiklilere gidileceği de millete taahhüt edilmelidir. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü, koşulsuz güvence altına alınmalıdır.

Hükümet, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri üzerindeki her türlü baskıya son vereceğini ve evrensel ölçülerde medya özgürlüğüne uyulacağını kamuoyuna açıklamalıdır. Bu bağlamda tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması, hükümetin samimiyetini ortaya koyacaktır."

"Seçim barajının kaldırılması" çağrısında da bulunan Kılıçdaroğlu, demokrasilerde asıl olanın milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansıması olduğuna işaret etti.

Kılıçdaroğlu, hükümetin 12 Eylül darbecilerinin eseri olan "Siyasi Partiler Kanunu"nun değiştirileceğini taahhüt etmesi gerektiğini belirterek, "Darbeye, darbecilere karşıysak onların getirdiği yasalara da karşı olmak zorundayız. Darbecilerin yasalaştırdığı seçim barajının, seçime değil demokrasiye, yani millet iradesine darbe olduğu unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir"

Siyasetin kirlilikten arınarak "duru" ve "temiz" olması gerektiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet, vatandaşla siyasetçi arasındaki güveni sağlamak, siyasetin ve siyasetçinin itibarını tesis etmek için TBMM'ye derhal Siyasi Ahlak Yasası teklifinin getirileceğini taahhüt etmelidir. Güçlü bir Stratejik Planlama Teşkilatı kurulmalıdır.

Üreten ve çalışan ülke, güçlü ülkedir. Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirileceği, bunun için de güçlü bir Stratejik Planlama Teşkilatı kurulacağı kamuoyuna açıklanmalıdır.

IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir.

IMF ile ilişkiler kesilecekse, ortaklıktan çekilmeli ve IMF'deki sermaye payının Türkiye'ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalıdır.

Biz CHP olarak önerilerimizi önce halkımıza, devleti yönetenlere, iktidar ve muhalefet partilerine, bürokrasiye, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üniversitelere, yani bilim dünyasına sunuyoruz.

Bunu, tarihin bize yüklediği bir sorumluluk olarak düşünüyoruz.

Önerilerimiz, Türkiye'nin içine sokulduğu girdaptan sağlıklı bir çıkış yakalayabilmesinin reçetesidir."

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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