Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal'in idealindeki demokrasiyi getireceğiz
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Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal'in idealindeki demokrasiyi getireceğiz

Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal'in idealindeki demokrasiyi getireceğiz
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel demokrasimizi, Mustafa Kemal'in idealinde olan demokrasiyi mutlaka ama mutlaka getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel demokrasimizi, Mustafa Kemal'in idealinde olan demokrasiyi mutlaka ama mutlaka getireceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 30 Ağustos Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik Parkı'nda düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinliği'ne CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik gösterilerle devam etti. Etkinliğin sonunda konuşan Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos 1922 yılının üzerinden 99 yıl geçtiğini belirtedek, "Önümüzdeki yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayacağız. 100 yıl geçmiş. 100 yıl içerisinde pek çok badireyi atlattık. Sorunlarımız oldu. Ama Cumhuriyet'i yaşattık ve yaşatmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Güzel demokrasimizi Mustafa Kemal'in idealinde olan demokrasiyi mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Düşüncesi özgür, söylemlerinde hiçbir kısıtlama olmayan, rahatlıkla herkesin düşüncesini ifade ettiği, hep birlikte yaşadığımız, barış içinde yaşadığımız, güzellikler içinde yaşadığımız güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum. Bunu inşallah hep birlikte yapacağız" dedi.

'ATATÜRK'ÜN EMANET ETTİĞİ ŞEKİLDE İLELEBET YAŞATACAK ÇALIŞMALARA SÖZ VERİYORUZ'ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'nın milli mücadelenin karargahı olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada esarete karşı cesaretlerini gösterip düşmana Anadolu'ya geldiklerini zindan eden, Türkiye'nin bütün renklerini bir araya getirip o yokluk içerisinde emperyalizme karşı savaşan bir Anadolu'nun merkezi Ankara. ve bu bağımsızlık savaşını, bağımsızlık ülküsünü bütün dünyaya haykırıyoruz. Atalarımızın bize emanet ettiği Ankara'yı, ülkemizi, inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde ilelebet yaşatacak çalışmalara söz veriyoruz."


Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal'in idealindeki demokrasiyi getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal'in idealindeki demokrasiyi getireceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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