Kılıçdaroğlu: "Mustafa Kemal demek, üretim demektir, alın teri demektir"
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
12.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:45
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Mustafa Kemal demek, üretim demektir, alın teri demektir"