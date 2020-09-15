Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal Atatürk, herkesin ortak değeridir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleriyle partide başlayan 'Atatürk' tartışmalarına ilişkin, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayanların hepsinin ortak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinde, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleriyle partide başlayan 'Atatürk' tartışmalarına ilişkin, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayanların hepsinin ortak değeridir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, genel merkez binasının açılışı nedeniyle Davutoğlu'na hayırlı olsun dileğinde bulunduklarını belirterek, "Sayın genel başkan ve arkadaşları ile birlikte Türkiye'nin, dünyanın sorunlarını ekonomiyi, demokrasiyi konuştuk, pek çok alanda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın genel başkan ayrıca Gelecek Partisi'nin görüşlerini dile getirdi. Dolayısıyla biz Türkiye'de herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği, herkesin rahatlıkla düşüncesini ifade etti diye herhangi bir baskı altında kalmayacağı bir Türkiye özlemini karşılıklı dile getirdik. Ben tekrar sayın genel başkana ve arkadaşlarına başarılar diliyorum, siyaset arenasında" dedi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, HERKESİN ORTAK DEĞERİ'Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri üzerine partide yaşanan tartışmalar sorulması üzerine, "Dün bu konuda basın toplantısı yapan genel başkan yardımcımız gerekli açıklamaya yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayanların hepsinin ortak değeridir. Biz öyle görüyoruz" diye konuştu.'İTTİFAK GÜNDEME GELMEDİ'Kılıçdaroğlu, ziyaretinin olası bir ittifakın ilk adımı olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Bu görüşme tümüyle bir 'hayırlı olsun' ziyaretiydi. Dolayısıyla ittifak diye bir konu gündeme gelmedi" dedi. Davutoğlu da aynı soruya, "İttifak kavramı Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildikten sonra girdi. ve belli bir ölçüde kutuplaştırıcı bir siyasetin aracı olarak kimi zaman kullanıldı. Aslında Cumhur İttifakı oluşurken de başka bir ittifak oluşmayacağı varsayımı üzerine bir siyaset inşa edilmişti. Ancak Türk siyaseti kendi doğası içerisinde kendi çizgisini oluşturur. Bu bağlamda sayın genel başkanın da dediği gibi her görüşmeyi hemen bir ittifak ya da bir kategorik bir çerçeveye oturtma çabasına karşın hepimizin her şeyden önce bu görüşmeleri doğallaştırmamız, normalleştirmemiz lazım. Siyasi liderlerin görüşmeleri normal olan bir şeydir" diye cevap verdi.'TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEN VAZGEÇEMEZ'Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin ise "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Türkiye Doğu Akdeniz'den vazgeçemez. Türkiye kendi çıkarlarını savunmak zorundadır. ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de gerçekten de rol almak istiyorsa hakkını savunmak istiyorsa Mısır'la süratle bir araya gelmek zorundadır, Büyükelçi göndermek zorundadır, ilişkileri büyütmek zorundadır. Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol ile ilgili bir grup devlet bir araya geliyor. Herkes var onun içinde, sadece Türkiye yok. Filistin de orada. Bu tablo kabul edilemez" dedi.

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA