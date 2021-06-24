Kılıçdaroğlu: "(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım"
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Kılıçdaroğlu: "(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım"

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması" programında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK

Buluşması" programında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: '(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım'
Kılıçdaroğlu: '(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım'
Kılıçdaroğlu: '(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım'
Kılıçdaroğlu: '(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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Kılıçdaroğlu: "(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım" - Haberler
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