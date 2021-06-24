Kılıçdaroğlu: "(Muhtarlık seçimleri) Sizin de birleşik oy pusulanız olması lazım"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması" programında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK
Buluşması" programında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız