Kılıçdaroğlu, muhtarlarla video konferansla görüştü Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, muhtarlarla video konferansla görüştü Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı illerden muhtarlarla video konferansla görüştü.

Kılıçdaroğlu, muhtarlarla video konferansla görüştü Açıklaması
22.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı illerden muhtarlarla video konferansla görüştü.

Muhtarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, bu süreçte kaymakamlık ve valiliklerle tek yumruk olarak, vatandaşın ihtiyaçları için toplu bir iyilik hareketi yürüttüklerini anlatan muhtarlara teşekkür etti.

Bazı muhtarların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın süreçte yaptığı hizmetleri örnek aldıklarını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim olduğu hiç fark etmiyor, iyilik konusunda kim katkı veriyorsa, vatandaşın derdine kim derman oluyorsa bizim için değerlidir." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının fedakarca yürüttükleri hizmetleri yakından gördüklerini anlatan muhtarların, onları sadece alkışlamanın yetmeyeceğini söylemesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda TBMM'de oy birliğiyle çıkarılan kanunu hatırlattı. Böylece sağlık çalışanlarının bir talebinin karşılanmış olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, salgın sürecinin başında, sağlık çalışanlarına ayrıcalık tanınmasını istediğini, bunun da kısmen karşılandığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Ama orada tam bir adalet gerçekleşmedi, sağlık çalışanlarının bir kısmına ek ödeme verildi, bir kısmına verilmedi, keşke hepsine verilseydi." dedi.

Sağlıkçıların yanı sıra mahalle bakkalı, apartman görevlileri, kuryeler, güvenlik görevlileri, postacılar gibi hizmet veren herkese yürekten teşekkür edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir birlik, bütünlük havası içinde bu sorunu çözmeye çalıştık." diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa bağımsızlığınızı koruyamazsınız." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yani, ekonomik olarak güçlü değilsen, bayrağın da olsa sen birilerine muhtaç hale geliyorsun. Devleti birilerine muhtaç hale getirmemek lazım. Getirirsen devlet bağımsızlığını kaybeder." değerlendirmesini yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede ayrışmamak, kavga etmemek gerektiğini, siyasette de eleştiri yapılabileceğini, ancak kavganın yanlış olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecine ilişkin önerilerini, 16 madde halinde sıraladığını, hiçbir eleştiri getirmeden sorunun nasıl çözüleceğine dair düşüncelerini ifade ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "İktidar, 'Bu yanlıştır veya doğrudur' diyebilir ya da 'Eksiktir, şu da olsaydı daha iyi olurdu' diyebilir. Ama tümden reddetmek, eleştiriyi hakaret boyutuna ulaştırmak doğru değildir. Bunlar Türkiye'de kutuplaşmaya yol açar. Bizim kutuplaşmaya ihtiyacımız yok. Oturalım birbirimizi dinleyelim, bir arada konuşalım." dedi.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu, demokrasinin muhtarlıklardan başladığını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çünkü muhtar, hiçbir partinin üyesi olmadan, hiçbir partinin logosunu, amblemini kullanamadan kendi adıyla çıkar, vatandaş seçimini yapar. O yüzden sizin seçimleriniz yüzde 100 saf demokrasi seçimidir." şeklinde konuştu.

Tüm muhtarların Ramazan Bayramını da kutlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu bayramı huzur, kardeşlik, bolluk, bereket içinde geçirmesini diledi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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