Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti

11.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28

Kılıçdaroğlu'nun Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunması UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak merkez Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüşmesi

Kılıçdaroğlu'nun Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunması

UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak merkez Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Bülent Ersoy Şevket Çoruh Pelin Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Şansalan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:39:01. #1.16#
title