Kılıçdaroğlu, Muharremşah köyünü ziyaret etti
11.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28
Kılıçdaroğlu'nun Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunması UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak merkez Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüştü.
Kılıçdaroğlu'nun Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüşmesi
Kılıçdaroğlu'nun Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunması
UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak merkez Muharremşah Köyündeki üreticilerle görüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra Uşak kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan