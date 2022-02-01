Kılıçdaroğlu: Muhalefet partileri olarak demokrasi için bir araya geldik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' üzerinde çalıştığını hatırlatarak, "Muhalefet partileri olarak demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları, şeffaf bir yönetim için bir araya geldik ama ezberleri bozuldu" dedi.

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele sırasında vücudunda kurşun taşıyanlara 'gazilik' unvanı verilmediğini söyleyerek, "Bu arkadaşlarımız bize geldiler. Toplam 20 bin asker ve polis gazilik unvanı bekliyor. '15 Temmuz'da tırnağı yaralananlara bu hakkı verdiler ama bize vermediler' dediler. 'Bizi gazi saysınlar, ölürsek bayrağımızla bizi defnetsinler' dediler. Bununla ilgili Meclis'te kanun teklifleri verdik. MHP de kanun teklifi verdi. Saray'dan gelen kanun tekliflerine el kaldırıyorsunuz. Bu sefer de saray sizin teklifinize el kaldırsın. Hak verirse verilir; verilmezse Millet İttifakı'nda bu hakkı size teslim edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' üzerinde çalıştığını anımsatarak, "Biz muhalefet partileri olarak demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları, şeffaf bir yönetim için bir araya geldik ama ezberleri bozuldu. Sonra; 'bunlar bir araya geldiler ama bunlar kazanamazlar' dediler. Yerel seçimlerde kazandığımızı gördüler. Evet, onların bütün hayallerini yıktık. O nedenle hazmedemiyorlar. Şimdi; 'memleketi yönetemez' diyorlar. Vallahi de billahi de bu memleketi sizin takımınızdan çok daha iyi çok daha güzel yöneteceğiz" dedi.