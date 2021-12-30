Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere - Haberler
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Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere

Kılıçdaroğlu: Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine dönülmediğini belirterek, yarın saat 13.00'te Bakanlığa gideceğini açıkladı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine dönülmediğini belirterek, yarın saat 13.00'te Bakanlığa gideceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istediği randevu talebiyle ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yapıtığı açıklamada, randevu talebine dönülmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere."


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