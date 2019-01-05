Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurten Erol için Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile Muharrem İnce katıldı. Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'a başsalığı dileklerinde bulundu. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

- Ankara

Kaynak: DHA