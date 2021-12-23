KILIÇDAROĞLU: MİLLETTEN KORKAN, DEVLETİ YÖNETEMEZ - Haberler
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KILIÇDAROĞLU: MİLLETTEN KORKAN, DEVLETİ YÖNETEMEZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Adana'da son olarak Adana Çiftçiler Birliği'nde çiftçilerle buluştu.

ADANA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği Adana'da son olarak Adana Çiftçiler Birliği'nde çiftçilerle buluştu. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve kentteki bazı çiftçiler katıldı. Toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, tarıma dair çözüm önerilerini paylaştı. Soruları da yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilerin refahı için çalışacaklarını ifade etti. Toplantı sonunda çiftçiler tarafından Kılıçdaroğlu'na narenciye ürünleri hediye edildi.

KILIÇDAROĞLU: MİLLETTEN KORKAN, DEVLETİ YÖNETEMEZ

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