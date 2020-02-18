Kılıçdaroğlu: "Milletin vekilini millet seçtiği zaman demokrasi gelir bu ülkeye"
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Kılıçdaroğlu: "Milletin vekilini millet seçtiği zaman demokrasi gelir bu ülkeye"

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

18.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:39
Kılıçdaroğlu:

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı 'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Milletin vekilini millet seçtiği zaman demokrasi gelir bu ülkeye"
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