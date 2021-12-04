Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı

AA - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti otobüsü ile vatandaşları selamlaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile miting alanına gelişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve mitinge katılanların saygı duruşunda bulunması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun...

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti otobüsü ile vatandaşları selamlaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile miting alanına gelişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve mitinge katılanların saygı duruşunda bulunması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından ve miting alanından detaylar MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"nde katıldı.

Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi Mitingi ne katıldı

Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi Mitingi ne katıldı

Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi Mitingi ne katıldı

AA - Son Dakika Haberleri

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