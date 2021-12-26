Kılıçdaroğlu: Milletin canını yakacak cesareti olanın sonuçlarına katlanacak gücü olmalı - Haberler
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Kılıçdaroğlu: Milletin canını yakacak cesareti olanın sonuçlarına katlanacak gücü olmalı

Kılıçdaroğlu: Milletin canını yakacak cesareti olanın sonuçlarına katlanacak gücü olmalı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı" dedi.

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı" dedi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!" ifadelerini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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