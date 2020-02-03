Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

03.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA