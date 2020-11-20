Kılıçdaroğlu: "Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması Cumhuriyet tarihinde bir ilktir"
20.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KESK heyetini karşılaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KESK heyetini karşılaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz