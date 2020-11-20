Kılıçdaroğlu: "Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması Cumhuriyet tarihinde bir ilktir"
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Kılıçdaroğlu: "Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması Cumhuriyet tarihinde bir ilktir"

20.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KESK heyetini karşılaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KESK heyetini karşılaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti.

Kılıçdaroğlu: 'Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması Cumhuriyet tarihinde bir ilktir'
Kılıçdaroğlu: 'Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması Cumhuriyet tarihinde bir ilktir'
Kılıçdaroğlu: 'Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması Cumhuriyet tarihinde bir ilktir'
Kılıçdaroğlu: 'Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması Cumhuriyet tarihinde bir ilktir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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