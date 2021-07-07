Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük program kapsamında geldiği Mersin'de, kentin en işlek caddesi olan Kuvayi Milliye caddesinde esnafı gezerek hayırlı işler diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük program kapsamında geldiği Mersin'de, kentin en işlek caddesi olan Kuvayi Milliye caddesinde esnafı gezerek hayırlı işler diledi. Kılıçdaroğlu, gezisi sırasında önünü kesen vatandaşların taleplerini de dinledi.

Kılıçdaroğlu, dün gece geldiği Mersin'de bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren Mersin esnafı ile buluştu. İlk olarak Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret ederek hal esnafıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesine geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Mersin'deki çalışmalara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun bu programı, kısa bir görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU, SİMİT-AYRANI GERİ ÇEVİRMEDİ

Kılıçdaroğlu, buradan da Mersin'in en kalabalık caddelerinden biri olan Kuvayi Milliye Caddesine geçerek, çarşı esnafını ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezerek, esnafa hal hatır soran Kılıçdaroğlu, esnafa hayırlı işler diledi.

Bir simitçi dükkanına da giren Kılıçdaroğlu'na burada simit ve ayran ikram edildi. Bu ikramı geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, simidi çok beğendiğini söyledi.

Caddede önünü kesen vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Kılıçdaroğlu, "Beraber olacağız ve Türkiye'yi huzura kavuşturacağız. Emekliler, Türkiye'de nüfusu en kalabalık olan sosyal sınıf. Emeklilere benim sözüm var, çözeceğim sorununuzu. En az asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceğiz size" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Mersin programı gün boyunca devam edecek.

(Hüseyin Kar-Kıymet Gökçe-Koray Ünlü/İHA)

Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu, Mersin'de çarşı esnafıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:22:26. #1.16#

title