Kılıçdaroğlu - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması - TBMM
- Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
- Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)
Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, 'Erdoğan ekonomi tarihine girsin' diye kampanya yapacağım
Son Dakika Haberleri