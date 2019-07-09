Kılıçdaroğlu - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması - TBMM

Kılıçdaroğlu - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması - TBMM

- Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması - TBMM

- Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)

Kaynak: AA
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