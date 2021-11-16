Kılıçdaroğlu: "Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.(1)

Kılıçdaroğlu: Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor

Kılıçdaroğlu: Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor

Kılıçdaroğlu: Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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