Kılıçdaroğlu: "Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - TBMM - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.(1)