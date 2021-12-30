Kılıçdaroğlu MEB'e ne zaman gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığına saat kaçta gidecek?
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezinde KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti. Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıkladı. Peki, Kılıçdaroğlu MEB'e ne zaman gidecek?
KPSS'den yüksek puan almasına rağmen mülakatlarda düşük puan alması nedeniyle atanamayan bazı öğretmenlerin isyanına destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine cevap vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'na gidecek. Kılıçdaroğlu, daha önce randevu talebine cevap vermeyen TÜİK'e gitmiş ve içeri alınmamıştı. Bu olayın ardından büyük bir polemik çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığına saat kaçta gidecek?
Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasbedildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, yaklaşık 6 saat önce yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettiğini söyleyerek, "KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!" demişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı gün kurumu ziyaret etmek istemişti. Randevu talebi reddedilen Kılıçdaroğlu bu kez kurumun binasına gitmiş ancak içeri alınmamıştı.
Sizce, #Memur alımlarında #mülakat yapılmalı mı?— Haberler (@Haberler) December 30, 2021
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