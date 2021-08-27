Kılıçdaroğlu Marmaris'te evleri yanan aileyi ziyaret etti, yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çekti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da yanan alanları ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da yanan alanları ziyaret etti. Yol üzerinde yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çekti, yangında evleri tamamen yanan bir ailenin evinde çay içti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri sırasında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla ilçe belediye başkanları ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay eşlik etti.

Yangında evleri tamamen zarar gören Yusuf ve Medine Yılmaz çiftinin Marmaris Belediyesi tarafından yapılan evlerini ziyaret eden heyet, sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldılar.

Daha önce evleri ile birlikte köpeğinin kulübesi yanan ve Marmaris Kaymakamlığı tarafından köpeğine kulübe hediye edilen 9 yaşındaki Merve Yılmaz ise yeni evlerine kavuştuğu için ve köpeğinin de kulübesi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Yeniden yapılan evin önünde Mehmet Oktay, Marmaris Belediyesi tarafından afet sırasında ve sonrasında yapılanları tek tek Kılıçdaroğlu ve beraberinde gelen diğer illerin başkanlarına anlattı.

Ziyaret sonrası vatandaşlar ile fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi ile görüşmek üzere yola çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı